«Аэропорт имени …кого-то»: в Петербурге стартовал проект «Великие имена России». ФАН-ТВ 

«Великие имена России» — это проект, в рамках которого 45 российских аэропортов получат имена выдающихся соотечественников. В Северной столице проект координирует Общественная палата Санкт-Петербурга.

«Здесь, конечно, не надо искать какую-то политику скрытую. Здесь просто идет, еще раз на мой взгляд, интерес. Возбуждается дополнительный интерес к истории нашей страны. Очень много исторических деятелей и культуры, и политики, чья судьба в той или иной степени связана с Петербургом. И слава богу! Пусть в этом списке будут тысячи имен заслуженных людей, которые внесли большой вклад в развитие нашего города», — рассказал о задачах проекта Александр Вахмистров, заместитель председателя Общественной палаты Санкт-Петербурга.



Круглый стол в Общественной палате был проведен с целью решения организационно-технических вопросов и расширения интереса горожан к этому проекту. Идет обсуждение о присвоении имени выдающегося соотечественника аэропорту «Пулково».



Сначала предстоит сформировать список возможных названий, а уже из него граждане сами выберут, чье имя будет носить аэропорт. Чтобы узнать об отношении людей к данной инициативе и о том, кто достоин быть увековеченным в имени аэропорта, съемочная группа ФАН-ТВ отправилась в «Пулково».

«Никаких мнений нет, потому что я здесь родился, я вырос — мне этот аэропорт… я его считаю как «Пулково». Я слабо представляю другое название. Я считаю, что это лишнее. Я бы и Ленинград не переименовывал бы, но что же поделать», — высказал свое мнение Станислав, местный житель.

«Это же красиво будет звучать. Аэропорт имени …кого-то», — высказалась в поддержку проекта Дилара, турист.

«Ну не знаю. Петр Первый?» — предложил свой вариант Артур, пассажир авиарейса.

«Ну, Петр Первый, наверное, пусть будет. Он же основатель вроде Санкт-Петербурга», — поддержала идею названия аэропорта в честь Петра Первого Наталья, местный житель.