Травма для православия: в Госдуме прокомментировали разрыв отношений РПЦ и Константинополя

Москва, 15 октября. Разрыв отношений РПЦ и Константинополя — это травма для православия, которая может отразиться на отношениях русских и греков. Так считает депутат Госдумы РФ Константин Затулин.

По его мнению, произошедшее стало неизбежным после заявлений патриарха Варфоломея об украинской автокефалии.

«Вещь, конечно, неизбежная в тех условиях, в которые поставил Константинопольский патриархат своим вмешательством в чужие дела… Выбор совершен не нашим патриархатом. Это травма для православия косвенным образом, мне кажется, может отразиться на отношениях между русскими и греками», — заявил Затулин в интервью РИА Новости.

Депутат Госдумы отметил, что нынешний раскол православия сравним с событиями 1054 года, когда разошлись пути католиков и православных.

Напомним, Синод РПЦ ранее призвал паству усилить молитвы за украинских единоверцев.