В РПЦ рассказали, почему отмена Константинополем решения 1686 года противоречит исторической правде

Минск, 15 октября. Решение Константинополя об отмене вхождения Киевской митрополии в состав Московского патриархата противоречит исторической правде. Об этом заявил представитель РПЦ митрополит Иларионом.

По его словам, Киевская митрополия, вошедшая в 1686 году в состав Московского патриархата, не совпадала с территорией нынешней Украинской православной церкви. Иларион подчеркнул, что эта территория была значительно меньше. Она не включала в себя Одессу, Донбасс и другие территории, заявил представитель РПЦ.

«Поэтому аннулировать решение 1686 года и говорить, что вся территория Украины находилась на протяжении трехсот с лишним лет на территории Константинополя, противоречит исторической правде», — передает слова митрополит Илариона ТАСС.

По его словам, Константинопольский патриархат установил на территории РПЦ на Украине свою юрисдикцию еще в 1996 году. Иларион подчеркнул, что в РПЦ не признавали и не признают канонические преступления, которые совершил Константинополь.

Напомним, что ранее РПЦ решила разорвать общение с Константинополем. В Синоде РПЦ подчеркнули, что решение Константинопольского патриархата выводит его за рамки канонического поля.