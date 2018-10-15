Решение Синода РПЦ о разрыве общения с Константинополем «отрезвит головы в Стамбуле» ―УПЦ

Минск, 15 октября. Решение Синода Русской православной церкви о невозможности дальнейшего евхаристического общения с Константинополем является болезненным, но необходимым. С таким заявлением выступил официальный представитель Украинской православной церкви (УПЦ) архиепископ Климент.

«К сожалению, действия Константинопольской патриархии привели к тому, что единство на данный момент прервано, но мы надеемся, что такие решения Синода, который прошел сегодня в Минске, отрезвят многие головы в Стамбуле», ― приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что прерывание канонического общения является «большой болью», однако данное решение может принести пользу и даже избежать дальнейшего раскола в Церкви. Как отметил Климент, Синод принял свое решение, чтобы пресечь дальнейшие раскольнические тенденции на Украине.

Напомним, что решение о невозможности дальнейшего евхаристического общения с Константинополем было принято Синодом РПЦ в этот понедельник.