Сирия итоги за сутки на 16 октября 06.00: курды арестовали ряд гражданских в Ракке и Хасаке, террористы ИГ казнили 10 мирных жителей Дейр-эз-Зора

Сирия, 16 октября. Курды арестовали несколько десятков гражданских в Ракке и Хасаке, террористы ИГ1 казнили 10 мирных жителей Дейр-эз-Зора, в Алеппо нейтрализовано два боевика ССА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продвигаются в Эс-Сувейде, вели обстрел позиций боевиков в Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: атаковало позиции «Тахрир аш-Шам» в Алеппо, ведет бои с SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: отбила атаку ИГ в Алеппо, арестовала 12 мирных жителей Идлиба, атаковала позиции САА в Хаме.

«Сирийская свободная армия» (ССА): потеряла двух боевиков в Алеппо.

Курды: потеряли несколько боевиков раненными в Дейр-эз-Зоре, продолжают арестовывать мирных жителей Ракки и Хасаки.

Международная коалиция: обстреливает мирные районы Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

В окрестностях города Африн продолжают отмечаться вылазки «спящих ячеек» курдских Отрядов народной самообороны (YPG). Этим утром информационное агентство Al-Manar News передавало, что к северо-востоку от населенного пункта курдские радикалы ликвидировали двух боевиков «Сирийской свободной армии» (ССА).

Незаконные вооруженные формирования вновь открыли огонь по административному центру провинции Алеппо. Al-Manar News сообщало, что несколько мин джихадистов упали на улице Ан-Нил и в районе Аль-Шахба.

В населенном пункте Аз-Зерба были зафиксированы боестолкновения между «Тахрир аш-Шам» и бандой «Исламского государства». Военный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@Trffgg3), что террористы ИГ напали на позиции подконтрольного «Джебхат ан-Нусре»1 формирования в этой части провинции Алеппо.

Местный источник сообщал в своем микроблоге в Twitter (@smmsyria), что протурецкие боевики разбирают железнодорожное полотно в районе деревни Хаджар.

Провинция Дейр-эз-Зор

Недалеко от Хаджина детонировало самодельное взрывное устройство, заложенное террористами «Исламского государства». Информационное агентство Al-Manar News передавало, что в результате происшествия несколько боевиков Демократических сил Сирии (SDF) получили ранения.

Информационное агентство Al-Masdar News сообщало, что боевики ИГИЛ1 казнили 10 мирных жителей населенных пунктов Хаджин и Аш-Шаафа. Напомним, банды ИГ смогли укрепить позиции в этой части провинции Дейр-эз-Зор из-за бездействия SDF, под контролем которых находятся данные территории.

В это же время военный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@Sarmad_AlJilane), что в связи с интенсивными ударами по окрестностям Хаджина со стороны сил возглавляемого США западного альянса, из этого района начали эвакуироваться курдские отряды. Одновременно с этим ВВС коалиции сбросили над Хаджином листовки с предупреждением о последующих ударах и призывом сдаться, адресованным террористам ИГИЛ. Напомним, в поселении также остаются мирные жители, которые не могут самостоятельно покинуть зону боевых действий. Об этом сообщал Twitter-канал (@smmsyria).

Провинция Идлиб

Радикальные исламисты коалиции «Тахрир аш-Шам» арестовали мирного жителя населенного пункта Кансафра, расположенного на юго-западе провинции Идлиб. Об этом писало в начале дня информационное агентство Al-Manar News. Отмечалось, что причины взятия гражданского под стражу неизвестны. Позже Twitter-канал (@MasarPressNet) передавал, что джихадисты захватили еще 12 гражданских в поселении Айн Лароз.

В городе Сармада был нейтрализован командир подконтрольного «Джебхат ан-Нусре» вооруженного формирования, передавал военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@smmsyria).

Военный Telegram-канал (@aheey555) писал, что недалеко от Идлиба зафиксировано столкновение между «Ан-Нусрой» и «Исламским государством». По сведениям автора публикации, боевики «Тахрир аш-Шам» захватили в плен несколько членов ИГИЛ.

В административном центре региона неизвестные напали на дом мирных жителей и убили всех, кто находился в здании. Об этом сообщало Al-Manar News.

Члены незаконных вооруженных формирований продолжили покидать демилитаризованную зону в южной части региона, писал Twitter-канал (@EmisorasUnidas). В это же время в данном районе все еще присутствуют исламисты коалиции «Тахрир аш-Шам». Военный источник сообщал в Twitter (@oscarmijallo), что правительственные войска САР находятся в боевой готовности для отражения возможных атак со стороны террористов «Джебхат ан-Нусры».

Радикалы открыли огонь по расположениям правительственных войск САР в районе населенного пункта Абу-Дали, передавал военный источник в Telegram (@aheey555). В свою очередь Сирийская арабская армия (САА) вела артиллерийский обстрел опорных пунктов джихадистов в окрестностях поселения Сукейк, передавал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@14March).

В населенном пункте Маара Хамра было обнаружено самодельное взрывное устройство, заложенное в автомобиле. Местный источник сообщал в Telegram (@aheey555), что СВУ удалось обезвредить.

Провинция Ракка

Радикалы курдских военизированных отрядов не прекращают проводить массовые аресты мирных жителей провинции Ракка с целью принудительной мобилизации задержанных в ряды Демократических сил Сирии (SDF). Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал, что члены «демократических сил» взяли под стражу пятерых гражданских в административном центре региона и увезли в неизвестном направлении. Позже местный источник писал в Twitter (@Raqqa_SL), что члены SDF захватили еще несколько человек.

Позже, по сведениям Twitter-канала (@Raqqa_SL), члены курдского ополчения обнаружили СВУ к западу от Ракки. В связи с этим курды возобновили обыски домов мирных жителей города.

Провинция Хама

На севере провинции Хама не прекращались перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами «Тахрир аш-Шам». Местный источник писал на своей странице в социальной сети Twitter (@mhmdalywns56), что члены подконтрольного «Джебхат ан-Нусре» формирования атаковали расположения Сирийской арабской армии (САА) в этой части региона. В ответ САА открыла огонь по укрытиям джихадистов в окрестностях населенного пункта Мурек. Ранее артиллерия армии САР также нанесла удары по опорным пунктам террористов в районе города Аль-Латамина.

Провинция Хасака

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал, что боевики Демократических сил Сирии (SDF) продолжили проводить массовые аресты мирных жителей провинции Хасака. Местный источник передавал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@mhmdalywns56), что радикалы SDF захватили несколько десятков гражданских в населенном пункте Рас аль-Айн. Кроме того, дома гражданских в этом поселении подверглись обыскам со стороны SDF.

Напомним, притеснения населения со стороны курдов обостряют ситуацию в регионе. Информационное агентство Al-Manar News сообщало, что неизвестные нейтрализовали двух членов «демократических сил» в районе Ум Мадфа в южной части провинции.

Провинция Эс-Сувейда

В провинции Эс-Сувейда продолжалась операция правительственных войск САР против террористов «Исламского государства». Сирийская арабская армия (САА) продвигается в районе вулканического плато Ас-Сафа, зачищая его участки от скрывающихся в пещерах радикалов. По сведениям информационного агентства Al-Manar News, с момента начала боевых действий военнослужащие армии САР нейтрализовали 361 члена ИГИЛ.

Напомним, радикальные исламисты находятся в кольце окружения САА и отрезаны от путей снабжения боеприпасами.

Ирак

Информационное агентство Al-Manar News передавало, что бойцы иракской армии предотвратили несколько попыток террористов «Исламского государства» проникнуть в Ирак с территории сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Напомним, в этом районе Сирии продолжается противостояние между ИГ и курдскими военизированными отрядами.

В городе Мосул и его окрестностях продолжается операция правительственных войск Ирака по выявлению и ликвидации «спящих ячеек» ИГИЛ. Информагентство Iraqi News сообщало, что в разных районах населенного пункта в течение суток было задержано 15 радикальных исламистов.

Позже в городе Рамади было найдено и уничтожено пять тоннелей «Исламского государства».

Информационное агентство Iraqi News писало, ссылаясь на источник в силах безопасности Ирака, что на юго-западе провинции Киркук был предотвращен теракт. Бойцы правительственных войск вовремя обнаружили и обезвредили заложенное в этом районе самодельное взрывное устройство.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)