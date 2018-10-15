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Адвокат рассказал, когда Виктор Бут увидится с семьей

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Адвокат рассказал, когда Виктор Бут увидится с семьей

Вашингтон, 15 октября. Семья россиянина Виктора Бута, заключенного в США, может навестить его в американской тюрьме в 2019 году, о чем сообщил его адвокат Алексей Тарасов. По его словам, его подзащитный не падает духом.

«Виктор ждет визита его семьи, который может состояться в следующем году», — сказал он.

Как отметил Тарасов, «процесс получения визы еще не завершен», в связи с чем точные сроки пока не определены. 

Защитник напомнил, что последний раз Бут видел свою семью десять лет назад.

Говоря о состоянии россиянина, юрист отметил, что он не теряет оптимизма и надеется на то, что вернется на родину, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что семья Бута, приговоренного к 25 годам лишения свободы, прошла собеседование для получения визы в американском посольстве в Москве.

Автор: Тимур Румянцев
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