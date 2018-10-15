Синод РПЦ призвал паству усилить молитвы о верующих канонической Украинской церкви

Москва, 15 октября. Синод Русской православной церкви призвал духовенство и паству усилить молитвы за украинских единоверцев. Об этом говорится в заявлении Синода, который в понедельник впервые в истории собрался в Минске под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Синод принял решение разорвать связи с Константинополем, который ранее узаконил раскол православного мира, сняв анафемы с раскольнических церквей Украины.

УПЦ Московского патриархата также не исключает разрыва общения с Константинополем, чье решение в Украинской православной церкви назвали вмешательством в дела поместной церкви.

О том, почему разрыв Москвы и Константинополя в связи с решением патриарха Варфоломея по Украине неизбежен, в интервью Федеральному агентству новостей в сентябре объяснил настоятель Храма мученицы Татианы при МГУ отец Владимир Вигилянский.