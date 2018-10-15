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Эстония завершит обустройство границы с РФ к 2026 году

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Эстония завершит обустройство границы с РФ к 2026 году

Таллин, 15 октября. Власти Эстонии намерены завершить программу по обустройству государственной границы с Россией к 2026 году, заявил премьер-министр республики Юри Ратас. Свое заявление он сделал, отвечая на запрос парламента Эстонии, который интересовался ходом работ на границе, а также их стоимостью.

С 2018 по 2020 на границе должны будут завершиться  проектировочные и подготовительные работы, затем власти Эстонии собираются приступить непосредственно к строительству. Как сообщается, речь идет о трех секторах, которые охватят Нарву, озера и сухопутные участки границы.

Стоимость работ составить 250 миллионов евро, кроме того, еще 70 миллионов будут необходимы для поддержания инфраструктуры во время строительства. Таллин ожидает, что часть средств выделит ЕС, так как данный участок границы является внешней границей Евросоюза.

Автор: Антон Зарубин
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