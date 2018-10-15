Сирия новости 15 октября 22.30: курды арестовали несколько десятков жителей Хасаки, в Латакии зафиксированы бои между САА и радикалами

Сирия, 15 октября. Курды арестовали несколько десятков мирных жителей Хасаки, в Латакии зафиксированы перестрелки между САА и радикалами, «Тахрир аш-Шам» сохраняет свое присутствие в демилитаризованной зоне на юге Идлиба. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Латакии, Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: ведет бои с SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: сохраняет присутствие в демилитаризованной зоне в Идлибе, атаковала позиции САА в Хаме.

Курды: арестовали несколько десятков жителей Хасаки.

Международная коалиция: готовится атаковать поселения Дейр-эз-Зора.

Провинция Латакия

Незаконные вооруженные формирования, базирующиеся в горных районах на севере провинции Латакия, продолжают нарушать установленный в регионе режим прекращения огня. За минувшие сутки специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии зафиксировали в провинции семь случаев стрельбы. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что в районе Туркоманских гор отмечаются боестолкновения между боевиками и Сирийской арабской армией (САА).

Провинция Дейр-эз-Зор

В окрестностях населенного пункта Хаджин продолжаются столкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и бандами «Исламского государства», передает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@StrategyNews1).

Военный Twitter-канал (@smmsyria) пишет, что ВВС международной коалиции сбросили над Хаджином листовки с предупреждением о последующих ударах и призывом сдаться, адресованным террористам ИГИЛ1. Напомним, в поселении также остаются мирные жители, которые не могут самостоятельно покинуть зону боевых действий.

Провинция Идлиб

В населенном пункте Маара Хамра на юге провинции Идлиб обнаружено самодельное взрывное устройство, заложенное в автомобиле. Местный источник передает в Telegram (@aheey555), что СВУ удалось обезвредить.

Члены незаконных вооруженных формирований продолжают покидать демилитаризованную зону в южной части региона, пишет Twitter-канал (@EmisorasUnidas). В это же время в данном районе все еще присутствуют исламисты коалиции «Тахрир аш-Шам». Военный источник сообщает в Twitter (@oscarmijallo), что правительственные войска САР находятся в боевой готовности для отражения возможных атак со стороны террористов «Джебхат ан-Нусры»1.

Провинция Хама

На севере провинции Хама не прекращаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами «Тахрир аш-Шам». Местный источник пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@mhmdalywns56), что члены подконтрольного «Джебхат ан-Нусре» формирования атаковали расположения Сирийской арабской армии (САА) в этой части региона. В ответ САА открыла огонь по укрытиям джихадистов в окрестностях населенного пункта Мурек. Ранее сообщалось, что артиллерия армии САР также наносит удары по опорным пунктам террористов в районе города Аль-Латамина.

Провинция Хасака

Члены курдских военизированных отрядов продолжают проводить принудительную мобилизацию населения провинции Хасака, передает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@mhmdalywns56). По сведениям автора публикации, боевики Демократических сил Сирии (SDF) взяли под стражу несколько десятков мирных жителей населенного пункта Рас аль-Айн. Кроме того, дома гражданских в этом поселении подверглись обыскам со стороны курдских радикалов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)