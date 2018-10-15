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Решение Константинополя по Украине выводит его за рамки канонического поля — РПЦ

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Решение Константинополя по Украине выводит его за рамки канонического поля — РПЦ

Минск, 15 октября. Предоставление автокефалии Украине Константинопольским патриархатом выводят его за пределы канонического поля. Об этом сообщил Синод Русской православной церкви после заседания в понедельник.

По словам представителей Синода, Константинопольский патриархат поддерживает общение с раскольниками, а также лицами, посягающими на чужие канонические уделы. Подобная политика выводит Константинопольский патриархат за пределы канонического поля, сообщается в тексте документа.

Представители Синода также подчеркнули, что священники Русской православной церкви не станут совершать службы с клириками Константинопольского патриархата, пока он не пересмотрит свое решение по Украине.

«Переход архиереев или клириков из канонической церкви к раскольникам или вступление с последними в евхаристическое общение является каноническим преступлением», — заявили в Синоде РПЦ, передает ТАСС.

Напомним, что после того как Константинопольский патриархат снял анафему с глав двух неканонических украинских церквей, Синод РПЦ принял решение разорвать общение с Константинопольским патриархатом. В РПЦ неоднократно подчеркивали, что предоставление Украине автокефалии приведет к церковному расколу и кровопролитию на Украине.

Автор: Денис Коробейников
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