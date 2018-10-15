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Песков подтвердил готовящийся визит Ким Чен Ына в Россию

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Песков подтвердил готовящийся визит Ким Чен Ына в Россию

Москва, 15 октября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что глава КНДР Ким Чен Ын осенью может посетить Россию. О возможном визите Ким Чен Ына в РФ в октябре-ноябре ранее сообщили СМИ.

«Северокорейский лидер имеет приглашение посетить Россию с визитом. Сроки и место будут согласованы по дипканалам», — приводит комментарий Пескова РИА Новости.

Напомним, по информации газеты «Известия», наиболее вероятным местом проведения переговоров лидера КНДР и представителей властей РФ является Москва, не исключен, впрочем, и вариант организации встречи во Владивостоке.

В начале сентября с визитом в Северной Корее побывала спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко. 

Автор: Федор Веснин
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