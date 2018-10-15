Крым может открыть авиасообщение с Сирией

Дамаск, 15 октября. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что между республикой и Сирийской Арабской Республикой может появиться воздушное сообщение.

«Стоит вопрос об открытии авиасообщения между Крымом и Сирией», — отметил Аксенов.

Говоря о планах по созданию крымско-сирийской судоходной компании, глава Крыма отметил, что порты республики готовы к их реализации. По его словам, порты приспособлены для этого.

Ранее сообщалось, что создание свободной экономической зоны и запуск автомобильного и железнодорожного движения по Крымскому мосту обеспечат плодотворное сотрудничество Крыма и Сирии.

Напомним, в апреле текущего года Аксенов сообщал, что республика намерена активно участвовать в расширении экономического сотрудничества с Сирией.