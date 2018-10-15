Синод РПЦ: Поместные православные церкви должны совместно искать решение по Украине

Минск, 15 октября. Поместные православные церкви должны совместно искать пути решения церковного кризиса на Украине. Об этом заявил Синод Русской православной церкви.

По словам представителей Синода РПЦ, необходимо искать выход из «тяжелейшего кризиса, раздирающего тело Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви».

В Синоде также призвали молиться о «братьях и сестрах на Украине», а также заявили о поддержке митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, сообщает ТАСС.

Напомним, что ранее в Синоде РПЦ заявили о расторжении общения с Константинпольским патриархатом в связи с решением о предоставлении автокефалии украинской раскольнической церкви.

Представители РПЦ неоднократно заявляли, что предоставление Украине автокефалии приведет к православному расколу и кровопролитию в стране.