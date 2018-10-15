Дирижеры мысли: в Сочи вручили награды дискуссионного клуба «Валдай»

Сочи, 15 октября. Экспертов, которые внесли значительный вклад в понимание и объяснение изменений и тенденций мировой политики, наградили в Сочи. Международный дискуссионный клуб «Валдай» вручает такую премию уже во второй раз.

«Было бы здорово, если бы мы могли дирижировать мировой политикой, как оркестром. К сожалению, этого мы не можем, зато можем дирижировать своей мыслью», — обратился к собравшимся председатель форума Андрей Быстрицкий, его цитирует корреспондент Федерального агентства новостей.

Победителем второй год подряд стал человек, который не может присутствовать на награждении. Доминик Ливен — известный британский историк, занимающийся изучением истории России. Коллега британца, профессор Европейского университета Алексей Миллер, который и получил награду за Ливена, сказал, что Доминик очень тесно связан с историей России, и никакие политические сложности между Британией и Россией никак не сказываются на его научной работе.

Отметим, наиболее известные работы Ливена — это «Россия и причины Первой мировой войны» и «Российская империя и ее враги». В 2013 году член Британской академии был награжден орденом Дружбы.