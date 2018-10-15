Шойгу высоко оценил вклад ансамбля Александрова в армейское искусство

Москва, 15 октября. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил академический ансамбль песни и пляски имени Александрова с 90-летием. По его словам, коллектив поднял армейское искусство на недосягаемую высоту.

Шойгу зачитал поздравление президента России Владимира Путина, в котором российский лидер назвал ансамбль «национальным достоянием». К словам и поздравлениям главы российского государства присоединился и генерал армии.

Глава Минобороны РФ напомнил, что артисты выступили по всей России за все время существования коллектива, а также более чем в 70 странах мира.

«Поднятое на недосягаемую высоту армейское искусство никого не оставляет равнодушным», — подчеркнул Шойгу.

В репертуаре ансамбля более двух тысяч произведений. Ансамбль и его артисты удостоены многих советских, российских и международных наград.