Развитие Дальнего Востока. Что нужно сделать, чтобы Дальний Восток не опустел? ФАН-ТВ

В Москве обсудили «Какой будет национальная программа развития Дальнего Востока до 2024 года?». Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В рамках работы по его исполнению к 1 сентября 2019 года нужно разработать национальную программу по развитию Дальнего Востока. Уже сейчас устраивают широкое народное обсуждение, чтобы рассмотреть все возможные предложения.

«За последний год отток населения на территории Дальнего Востока составил более 17 тысяч человек. Это очень много. Сейчас для того, чтобы изменить ситуацию на Дальнем Востоке, нужно увеличивать финансирование, не так, как оно будет увеличиваться — поступательно по всей стране, а с опережающими темпами, чтобы выравнять ситуацию Дальнего Востока с ситуацией в центральной России. Экономику мы поднимаем — много решений было принято на федеральном уровне на то, чтобы создавать налоговые преференции для того, чтобы приезжали инвесторы, для того, чтобы вкладывались в экономику. Но местных жителей Дальнего Востока тоже нужно поддерживать — повышать качество здравоохранения, строить новое жилье и, конечно, создавать условия, чтобы жизнь была комфортной», — рассказывает Оксана Бондарь, заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока.



В первую очередь на Дальнем Востоке обращают внимание на качество дорог, аварийное жилье — здесь оно превышает в три раза количество аварийного жилья в центральной России, на недостаток школ и детских садов, и, конечно, на стоимость авиаперелетов: этим летом стоимость билета Москва — Магадан достигала 70 000 рублей туда-обратно.

Программа развития региона, которую предстоит подготовить в будущем году, уже не первая. Прошлые не достигли своих целей. Главная проблема нереализации подобных программ — недостаточное финансирование. Первоочередная цель новой программы — предотвратить потерю населения на Дальнем Востоке.