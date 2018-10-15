Разум восторжествует: в РПЦ надеются на отмену решения Константинополя по Украине

Москва, 15 октября. Русская православная церковь надеется на пересмотр решения Константинополя по вопросу Украины. Об этом заявил митрополит Волоколамский Иларион, представляющий Отдел внешний церковных связей Московского патриархата.

По его словам, в РПЦ надеются, что Константинополь изменит отношение к существующей церковной реальности.

«Мы надеемся, что здравый разум восторжествует», — подчеркнул Иларион.

Однако пока беззаконные и антиканонические решения будут оставаться в силе, РПЦ не будет взаимодействовать с этой церковью, подчеркнул Иларион.

Напомним, что ранее Синод Русской православной церкви заявил о расторжении общения с Константинопольским патриархатом. В РПЦ пообещали жестко ответить на решения Константинопольского патриархата, который снял анафему с глав раскольнических украинских церквей.