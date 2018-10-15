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Глава Кубы запустил в Twitter кампанию против американской блокады острова

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Глава Кубы запустил в Twitter кампанию против американской блокады острова

Мехико, 15 октября. Глава Республики Куба Мигель Диас-Канель объявил о запуске в социальных сетях кампании против экономической блокады острова со стороны США. Политик написал в Twitter, что тон антикубинской риторики Вашингтона все время повышается, призвав неравнодушных использовать хэш-теги «Мы — куба» и «Нет блокаде».

«Наше суверенное право  — определять свою судьбу без вмешательства», — написал кубинский лидер. 

Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что Вашингтон намерен порвать с ошибочной политикой нормализации отношений с Гаваной. Торговое эмбарго в отношении Кубы американские власти ввели более полувека назад, в 1962 году. 

Автор: Федор Веснин
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