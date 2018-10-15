«Яндекс» «похоронил» певца Шуру

Москва, 15 октября. В поисковой выдаче «Яндекса» появилась информация о смерти певца Шуры. Сам исполнитель пережил «страшную ночь» после того, как увидел, что он «умер» в минувшую субботу — 13 октября.

В своем Instagram певец разместил скриншот из поисковика, на которой написана дата его рождения и дата смерти. Ошибка «Яндекса» привела к тому, что его телефон «разрывался» от звонков вечером 14 октября.

«Я жив и здоров, что называется не дождетесь, спасибо «Яндексу» за «заботу» и «своевременное» оповещение!» — написал Шура.

Как сообщил журналистам представитель шоумена Павел Депершмидт, звонки и сообщения о смерти Шуры повергли его в шок.

Директор артиста добавил, что пока не установлено, кто именно осуществил напугавший фанатов «информационный вброс».