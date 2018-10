«Яндекс» «похоронил» певца Шуру

Что за херня очередная, теперь уже от #яндекс, вчера вечером телефон разрывался как у меня так и у моего директора и адвоката, я жив и здоров, что называется не дождётесь, спасибо @yandex за «заботу» и « своевременное» оповещение!

A post shared by Shura Medvedev (@shuramedvedev) on Oct 14, 2018 at 11:49pm PDT