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Трамп проспорил Покахонтас миллион долларов, но платить не будет

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Трамп проспорил Покахонтас миллион долларов, но платить не будет

Вашингтон, 15 октября. Президент США Дональд Трамп заявил, что не обещал выплатить сенатору Элизабет Уоррен миллион долларов, если она докажет, что среди ее предков были индейцы. Ранее Уоррен сообщила, что получила результаты анализа ДНК, которые подтверждают, что у нее был индейский предок в 6-10 поколении.

«Какая разница? Я такого не говорил…» — отреагировал Трамп на вопрос журналиста, который напомнил президенту об обещании ответить за свои слова деньгами.

Трамп в течение нескольких лет называл Уоррен Покахонтас, высмеивая таким образом то, что было, по его мнению, выдуманной историей о ее происхождении.

Отметим, впрочем, что наличие предка-индейца в 6-10 поколении означает, что у Уоррен лишь 1/1024 индейской крови. Американская общественность теперь спорит, является ли публикация таких результатов доказательством победы Уоррен или Трампа.

Трамп проспорил Покахонтас миллион долларов, но платить не будет

Автор: Федор Веснин
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