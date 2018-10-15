Дамаск,15 октября. Госсовет Крыма и Народный совет Сирии планируют заключить межпарламентское соглашение о взаимодействии в апреле 2019 года на пятом Ялтинском международном экономическом форуме. Об этом заявил глава парламента полуострова Владимир Константинов.

Константинов встретится с председателем Народного совета Сирии Хадией Хальф Аббас во вторник. Он подчеркнул, что во время встречи анонсирует подписание межпарламентского соглашения с коллегами для развития отношений, сообщают РИА Новости.

Напомним, что крымская делегация во главе с главой региона Сергеем Аксеновым находится в Сирии с двухдневным визитом. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что стороны подпишут соглашения о сотрудничестве.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что власти обеих стран могут создать судоходную компанию. По его словам, крымчане готовы поставлять зерновые на рынок Сирии.