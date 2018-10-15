Обзор деятельности Джеймстаунского фонда
Название:
Джеймстаунский фонд (The Jamestown Foundation)
Дата и инициатива основания:
Основан в 1984 году Уильямом Геймером, Гленом Ховардом, Збигневом Бжезинским и Джеймсом Вулси как инструмент социализации на Западе перебежчиков и предателей из социалистических стран.
Подчинение:
Формально – организация некоммерческая, на практике – тесно сотрудничает с ЦРУ, правительством США и Пентагоном, которые участвовали в её создании. Председатель Фонда – Виллем де Фогель, в числе членов правления есть бывшие генералы и адмиралы США.
Декларируемые цели:
Информирование ведущих политических игроков США обо всех событиях и тенденциях в мире, имеющих геополитическое значение для доминирования Вашингтона.
Сотрудничество в США:
- Американский комитет за мир на Кавказе (American Committee for Peace in the Caucasus);
- Freedom House;
Сотрудничество в России:
В России Фонд ведёт широко не афишируемую деятельность, сосредоточенную на сборе аналитической информации и агентурной работе с бывшими представителями вооружённого подполья на Северном Кавказе.
Подрывная деятельность:
Фонд рассматривает Россию как одну из важных угроз для американского миропорядка, и ведёт проект с красноречивым названием «Russia in Decline» («Россия в упадке»), сконцентрированный на поиски наиболее эффективной стратегии устранения нашей страны из числа американских соперников.
Джеймстаунский Фонд играл значительную роль в 90-е годы, стремясь влиять на российскую политику на Северном Кавказе. С его помощью издавались еженедельник «Chechnya Weekly», ежедневная газета Eurasia Daily Monitor, рассказывающая о событиях на постсоветском пространстве. В 2006 году в Вашингтоне был проведён семинар «Кавказский фронт Садуллаева: перспективы нового Нальчика», после чего российский МИД выразил американскому послу официальный протест. 28 ноября 2007 года Фонд провёл семинар под названием «Будущее Ингушетии», в котором принимали участие бывшие боевики Аслана Масхадова. Деятельность Фонда была подвергнута резкой критике властями Ингушетии, назвавших её подрывной и террористической.
Планировалось включение Джеймстауновского Фонда в список нежелательных организаций, однако на данный момент этого пока не произошло.