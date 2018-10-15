Военкор ФАН предложил поделиться опытом с российскими студентами

Москва, 15 октября. Военный корреспондент Федерального агентства новостей Кирилл Романовский предложил усовершенствовать знания журналистов о работе в горячих точках. С такой инициативой Романовский выступил в ходе круглого стола «Меры по защите прав и обеспечению безопасности журналистов в горячих точках», который прошел в Общественной палате РФ.

«Помимо законодательного регулирования безопасности журналистов, должны быть продвинуты проекты образования и самообразования, в том числе и курсы первой медицинской помощи в бою», — уверен Романовский.

По мнению корреспондента ФАН, существующих образовательных программ недостаточно.

«Нашим коллегам стоило бы ознакомить в вузах будущих журналистов с опытом работы в горячих точках, будь он позитивный или негативный», — предлагает корреспондент ФАН.

Этот опыт может быть сформирован в виде расширенной методички с указанием конкретных случаев в работе военных журналистов, предполагает Романовский. Особенно важно осветить проблемы поиска стрингеров и взаимодействия с людьми в зоне конфликта, уверен журналист.

Кроме того, по мнению военкора ФАН, можно было бы создать особую анкету и распространить ее среди редакции российских СМИ. Она позволила бы сформировать мнение об ошибках, которые допускают СМИ при организации поездок в горячие точки, и в дальнейшем не допускать их.

Сам Романовский вместе с коллегами пообещал провести через несколько недель ряд лекций.