В Пентагоне заявили, что США поддерживают деэскалацию насилия в Сирии

Вашингтон, 15 октября. Представитель Пентагона Шон Робертсон заявил, что Соединенные Штаты поддерживают деэскалацию в Сирийской Арабской Республике и движение в сторону «надежного политического решения».

Так, в ответ на вопрос о создании демилитаризованной зоны в провинции Идлиб, Робертсон подчеркнул, что США поддерживают движение в сторону надежного политического решения, разгром «Исламского государства»1 и других террористов, беспрепятственный гуманитарный доступ, деэскалацию насилия в Сирии.

Женевский процесс урегулирования сирийского конфликта также активно поддерживается со стороны Вашингтона, отметил Робертсон, передает РИА Новости.

Напомним, ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что США через своих союзников в лице курдов намерены использовать сирийские территории к востоку от реки Евфрат в целях формирования там подконтрольного квазигосударства.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.