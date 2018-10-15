В Госдуме заявили, что Ярош готовится к партизанской войне

Москва, 15 октября. Украинский националист Дмитрий Ярош заявил, что 5-й и 8-й отдельные батальоны «Украинской добровольческой армии», сформированные из боевиков «Правого сектора»1 (организация запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН), покинули передовую в Донбассе, для того чтобы сформировать «территориальные отряды обороны».

Своим мнением по этому поводу с Федеральным агентством новостей поделился депутат Государственной думы Евгений Федоров.

«Ярош неоднократно говорил, что в случае воссоединения России с Украиной надо готовиться к партизанской войне, — заявляет депутат. — За образец он себе взял бандеровские формирования, действовавшие на территории Украинской ССР вплоть до 1953 года. Ярош посчитал очень вероятным возможное наступление освободительных частей ДНР и ЛНР, которому два его батальона, естественно, ничего противопоставить не могут, поэтому решил заблаговременно подготовить почву».

При этом Евгений Федоров полагает, что старания украинского националиста напрасны.

«Победили в 50-е годы, победим и сейчас, — уверен он. — Место в Сибири для бандеровцев снова найдется».

1 Организация запрещена на территории РФ.