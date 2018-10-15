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Китай не заинтересован во вмешательстве в выборы в США

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Китай не заинтересован во вмешательстве в выборы в США

Москва, 15 октября. Китайские власти не заинтересованы во вмешательстве в выборы США. Об этом заявил посол КНР в России Ли Хуэй.

По его словам, Китай на протяжении своей истории следует политике невмешательства во внутренние дела других стран. Он подчеркнул, что китайские власти не имеют интересов вмешиваться во внутреннюю политику и выборы.

Ли Хуэй подчеркнул, что надеется на совместное усилие двух стран по развитию стабильных отношений. Он заявил, что Пекин и Вашингтон должны положить конец необоснованной критике в адрес Китая, сообщают РИА Новости.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США осуществляет вмешательства в выборы в США. Пекин отвергает все обвинения отвергает.

Автор: Денис Коробейников
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