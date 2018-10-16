Бизнес одной кнопкой: российская соцсеть «ВКонтакте» продолжает эволюцию

Российская социальная сеть «ВКонтакте» предложила новые сервисы для бизнесменов — конструктор видео, запуск рекламы со смартфона, адреса и время работы различных заведений. Система VK Pay из рекламных сообществ сделала полноценные интернет-магазины с оплатой товаров. Александра Черкас, SMM-маркетолог, специалист по таргетированной рекламе «ВКонтакте», рассказала Федеральному агентству новостей о новинках соцсети на площадке Synergy SMM Forum, который проходит в эти дни в Москве.

— Александра, судя по новым инструментам, которые не устает представлять «ВКонтакте», наша социальная сеть уже вышла на очень высокий уровень. Хочется даже сказать, что мы круче Facebook, есть амбиции так заявлять?

— Я бы не стала говорить, насколько мы «круче» или «не круче». «ВКонтакте» как социальная сеть старается объединить в себе лучшее. Мы стараемся, чтобы наша социальная сеть была интереснее, чем аналоги. В целом в мире немного аналогов — есть мировой Facebook, есть Instagram, и есть два локальных рынка с сильными социальными сетями — китайский WeChat и Россия с «ВКонтакте». Можно уверенно говорить, что Facebook и другим игрокам очень далеко до аудитории «ВКонтакте» — в нашей соцсети представлено 80% пользователей Рунета.

— Периодически пользователи любят высказаться на тему «ВК уже не тот, в нем остались слушать музыку и переписываться». Что на самом деле происходит с «популяцией» нашей соцсети?

— «ВКонтакте» остается самой большой площадкой по объему и по активности пользователей. 97 млн человек по всему миру ежемесячно активно пользуются нашими сервисами и продуктами. Костяк аудитории — в России и СНГ, но сейчас есть множество наших соотечественников, которые живут за границей, но используют«ВКонтакте». Активность — 6,5 млрд сообщений в сутки, 550 млн просмотров видео и 1 млрд отметок «Нравится» каждый день. Опираясь на эти цифры, не можем подтвердить гипотезу о снижении популярности «ВКонтакте».

— Как быстро российская аудитория откликается на изменения, которые предлагает команда «ВКонтакте»?

— Достаточно быстро. Конечно, не всегда сразу, потому что люди привыкают к чему-то, и им бывает сложно перестроиться на новое. Самый яркий пример — когда мы обновили дизайн веб-версии: для некоторых это было тяжелым потрясением. Но прошло два года, сейчас дизайн всем нравится, он приятен и удобен. Все увидели, что в него хорошо встраиваются различные обновления, и больше негатива не было.

Я убеждена, что некоторым пользователям просто требуется больше времени, чтобы привыкнуть к нашим изменениям, но в итоге все заканчивается позитивной реакцией.

— Какой из новых инструментов — ваш фаворит новинок «ВК»?

— Конечно, запуск этого года — VK Pay, платформа социальной коммерции, которая будет в дальнейшем развиваться и модифицироваться. Лично мой фаворит — это простые улучшения: конструктор видео, возможность запустить рекламу прямо с мобильного телефона. Это то, что облегчает жизнь представителям малого и среднего бизнеса, у которых нет времени разбираться в сложных настройках.

— «ВКонтакте» сам предлагает изменения или разрабатывает их на основе обратной связи и обращений?

— У нас есть свой план для разработки, есть люди, которые планируют нововведения, и это источник львиной доли наших новинок. Но случаются запуски, на которые спровоцировали инициативы извне — например, заявки из рекламного кабинета. Они получились в симбиозе Bitrix24 и нас: им не хватало интеграции с заявками «ВКонтакте», и так родился этот продукт.

— Над чем дальше будет работать команда «ВКонтакте»?

— Над тем, чтобы замкнуть экосистему, чтобы все-все действия пользователь мог осуществлять на одной площадке, а бизнес мог в одно окно настраивать свои инструменты. Мы хотим соединять людей, сервисы и компании с помощью простых и удобных инструментов коммуникации.