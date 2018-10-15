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РПЦ решила разорвать общение с Константинополем

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РПЦ решила разорвать общение с Константинополем

Минск, 15 октября. Синод Русской православной церкви принял решение разорвать общение с Константинопольским патриархатом. Об этом сообщил руководитель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион.

«Принято решение о полном разрыве общения с Константинопольским патриархатом», — сказал представитель РПЦ.

Напомним, ранее синод РПЦ пообещал жестко ответить на решения Константинопольского патриархата, связанные с предоставлением автокефалии украинской раскольнической церкви. Синод Константинопольского патриархата на прошлой неделе снял анафему с глав двух украинских неканонических церквей.

Отметим, в РПЦ неоднократно предупреждали, что предоставление Украине автокефалии может привести к православному расколу и кровопролитию.  

Автор: Федор Веснин
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