Суд назначил дату рассмотрения иска Максаковой к мужу

Москва, 15 октября. Пресненский суд Москвы назначил дату рассмотрения иска экс-депутата Госдумы РФ Марии Максаковой к своему супругу Далхату Халаеву. Суд по делу соберется 6 ноября.

Максакова оспаривает сделку по продаже квартиры на Краснопресненской набережной.

«Суд провел беседу с представителями сторон, после чего назначил рассмотрение иска по существу на 6 ноября», — сообщила адвокат покупателя квартиры, который вместе с мужем Максаковой является ответчиком по иску.

Напомним, Максакова проживает на Украине, куда она переехала вслед за своим мужем — экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым, который бежал из России из-за обвинений в мошенничестве. Весной 2017 года Вороненкова застрелили в центре Киева.