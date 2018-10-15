Что поднес Скрипалям «официант Саша»: подоплека нового вброса о Петрове-Мишкине

Новый вброс, касающийся так называемого «дела Скрипалей», появился в СМИ. Телеканал «Дождь» со ссылкой на пост в Facebook арт-консультанта Николая Евдокимова сообщил, что один из россиян, которого Лондон подозревает в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, якобы раньше работал в петербургском бистро «Гарсон».

Речь идет об Александре Петрове, которого в СМИ называют выпускником петербургской Военно-медицинской академии Александром Мишкиным.

Оказалось, агент ГРУ Александр Мишкин работал в 2000 году в бистро «Гарсон» официантом. Его бывший коллега узнал его и прислал нам фотографию: https://t.co/Na45Nwq1aA pic.twitter.com/NSRAp1twPr — Телеканал Дождь (@tvrain) October 15, 2018

Арт-консультант Евдокимов утверждает, что работал в «Гарсоне» вместе с Петровым-Мишкиным в начале 2000-х, а узнал своего бывшего напарника, когда тот давал интервью главному редактору Russia Today Маргарите Симоньян вместе со вторым «подозреваемым» — бизнесменом Русланом Бошировым, которого в СМИ называют «полковником ГРУ Анатолием Чепигой». По версии Евдокимова, «официант Саша» [Петров] был «общительным, в меру открытым, циничным, нормальным» молодым человеком.

«А помните, в Garcon году в 2000-м работал официант Саша? — пишет Евдокимов в соцсети. — Вот этот Александр Петров, который вместе с Бошировым, как-то больно на него похож. Саша, насколько я помню, учился на врача».

Фотографию того времени Евдокимов, по его словам, нашел в архивах.

Нагромождение все новых и новых версий, одна экзотичнее другой, имеет одну цель — отвлечь внимание от вполне резонного вопроса: а было ли на самом деле отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, как утверждают в Лондоне, или все это часть большой антироссийской провокации, считает независимый аналитик Александр Асафов.

«Подоплека этого очередного вброса очень простая, — отметил Асафов в комментарии Федеральному агентству новостей. — Нам наверняка явлены еще не все подробности, которые у них есть, не все домыслы, не все версии. Новость про работу Петрова официантом звучит достаточно парадоксально, но на самом деле надо вспомнить, с чего начиналась вся эта история. Мы с вами сейчас вовлечены в круговорот слов: «доктор», «Новичок», был ли Петров барменом или является шпионом ГРУ, следил ли он за Скрипалем в Чехии или спасал [экс-президента Украины Виктора] Януковича в 2014 году. Но мы совсем забыли, что у нас нет никаких доказательств самого отравления, и все эти подробности вбрасываются для того, чтобы история жила, чтобы она являлась основанием для как американских, так и европейских санкций против России».

Все рассуждения на тему «Что поднес Скрипалям официант Саша» нужны для того, чтобы не обсуждать, было ли на самом деле отравление или это ловкий медийный и политтехнологический ход, считает эксперт.

«Этими вбросами — цветом шнурков, цветом глаз, размером куртки и т. д. — центр обсуждения переносится с самого факта отравления на несущественные подробности. Совершенно неважно, кто этот человек: Петров он или Мишкин, и кем он работал. Нужно установить, был ли отравлен Скрипаль, чем он был отравлен, и если это действительно так, то где информация, которую неоднократно запрашивал российский МИД и другие органы РФ, готовые помочь в расследовании. Вместо этого мы видим, что поставлена задача получить обоснование новых и новых пакетов антироссийских санкций и враждебных действий против РФ в политическом и дипломатическом поле. Поэтому уверен, такие вбросы будут появляться снова и снова», — резюмировал Александр Асафов.

По версии Лондона, весной 2018 года экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, его дочь Юлия, а также двое британских подданных были отравлены в Великобритании нервно-паралитическим веществом «Новичок» якобы российского производства. В организации отравления британская полиция подозревает российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, которых на Западе называют не иначе как «сотрудники ГРУ». Москва все обвинения категорически отвергает. Ни самого Скрипаля, ни его дочери давно уже никто не видел.