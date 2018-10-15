Обзор деятельности фонда «Наследие»
Название:
Фонд «Наследие» (Heritage Foundation).
Дата и инициатива основания:
Основан Эдвином Фелнером в 1973 году в качестве аналитического центра консервативного направления.
Подчинение:
Источники финансирования и подчинение засекречены, Фонд освобождён от налогов и не раскрывает данных своих доноров. Президент Фонда – Кей Джеймс (с 2017 года).
Декларируемые цели:
Выработка и продвижение консервативной государственной политики, основанной на принципах свободного предпринимательства, ограничения власти правительства, свободы личности, традиционных американских ценностей и сильной национальной обороны. А также – всеобъемлющая статистическая исследовательская работа.
Сотрудничество в США:
Администрации всех американских президентов, начиная с Рональда Рейгана и включая Дональда Трампа, для которых «Наследие» выполняло аналитическую и экспертную работу стратегического планирования в области внутренней и внешней политики.
Сотрудничество в России:
Фонд оказывает грантовую поддержку организациям и отдельным лицам, занимающихся, как говорится на российском сайте «Наследия», «защитой прав трудящихся, юридической помощью пенсионерам, сохранением культурного наследия и мобильностью трудовых ресурсов». Более полная информация о партнёрах отсутствует.
Подрывная деятельность:
Фонд на протяжении десятилетий продвигал и обосновывал идеи американской гегемонии – начиная с проекта «Мандат на лидерство», легшего в основу политики Рейгана и продолжая оправданием необходимости войн на Ближнем Востоке, расширения НАТО на постсоветском пространстве, «цветных революций» в соседних с РФ государствах и санкционного удушения России.
Фонд «Наследие» на данный момент (октябрь 2018 года) продолжает свою деятельность на территории Российской Федерации.