Обзор деятельности фонда «Наследие»





Название:

Фонд «Наследие» (Heritage Foundation).

Дата и инициатива основания:

Основан Эдвином Фелнером в 1973 году в качестве аналитического центра консервативного направления.

Подчинение:

Источники финансирования и подчинение засекречены, Фонд освобождён от налогов и не раскрывает данных своих доноров. Президент Фонда – Кей Джеймс (с 2017 года).

Декларируемые цели:

Выработка и продвижение консервативной государственной политики, основанной на принципах свободного предпринимательства, ограничения власти правительства, свободы личности, традиционных американских ценностей и сильной национальной обороны. А также – всеобъемлющая статистическая исследовательская работа.

Сотрудничество в США:

Администрации всех американских президентов, начиная с Рональда Рейгана и включая Дональда Трампа, для которых «Наследие» выполняло аналитическую и экспертную работу стратегического планирования в области внутренней и внешней политики.

Сотрудничество в России:

Фонд оказывает грантовую поддержку организациям и отдельным лицам, занимающихся, как говорится на российском сайте «Наследия», «защитой прав трудящихся, юридической помощью пенсионерам, сохранением культурного наследия и мобильностью трудовых ресурсов». Более полная информация о партнёрах отсутствует.

Подрывная деятельность:

Фонд на протяжении десятилетий продвигал и обосновывал идеи американской гегемонии – начиная с проекта «Мандат на лидерство», легшего в основу политики Рейгана и продолжая оправданием необходимости войн на Ближнем Востоке, расширения НАТО на постсоветском пространстве, «цветных революций» в соседних с РФ государствах и санкционного удушения России.

Фонд «Наследие» на данный момент (октябрь 2018 года) продолжает свою деятельность на территории Российской Федерации.