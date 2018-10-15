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Россия и Чехия заслуживают лучших отношений — чешский парламентарий

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Россия и Чехия заслуживают лучших отношений — чешский парламентарий

Москва, 15 октября. Политикам Москвы и Праги необходимо вести диалог для улучшения отношений между двумя странами, которые стали хуже из-за ряда проблем международной политики. Об этом заявил председатель Палаты депутатов парламента Чехии Радек Вондрачек.

Политик выступал в МГИМО. Вондрачек подчеркнул, что одна из причин его нахождения в России — это состояние российско-чешских отношений.

«[Отношения] находятся не на том уровне, которого они заслуживают. В результате массы международных событий произошло охлаждение», — подчеркнул Вондрачек.

По его словам, Россия и Чехия на протяжении длительного времени сотрудничает друг с другом. Он заявил, что власти двух стран должны вести открытый диалог и больше взаимодействовать между собой.

Напомним, что чешский политик приехал с визитом в Россию 14 октября. Он провел встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Во вторник Вондрачек встретится со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Автор: Денис Коробейников
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