Сирия новости 16 октября 07.00: ССА похитила ребенка Африне; курды завершают подготовку к операции в Эс-Сафафне

Сирия, 16 октября. ССА похитили ребенка Африне; курды завершают подготовку к операции в Эс-Сафафне; ситуация в Идлибе по-прежнему нестабильна. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Курды: перебросили подкрепление в район Аш-Шаджалы на восточном берегу Евфрата.

«Свободная сирийская армия» (ССА): украла ребенка в Африне.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: не пустил турецких военных к своему тяжелому вооружению в Латакии.

«Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»: уничтожила полевого командира «Хайят Тахрир аш-Шам».

«Джейш аль-Изза»: была атакована «Файлак аш-Шам» в Идлибе.

Провинция Латакия

Как передает Telegram-канал @Eye_on_the_north, боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» отказались пускать турецких военных на подконтрольную им территорию в районе Джебель-Акрад, недалеко от населенного пункта Кафрус, где находится тяжелое вооружение группировки.

Напомним, ранее «Хайят Тахрир аш-Шам» выпустило официальное заявление, согласно которому боевики данного формирования согласились не саботировать сочинские соглашения, однако сдавать тяжелое вооружение и выводить свои силы из района демилитаризованной зоны они по-прежнему отказываются. Согласно меморандуму, подписанному Россией и Турцией по Идлибу, оформление демилитаризованной зоны должно было завершится 15 октября, однако Анкаре удалось выполнить свою часть обязательств только частично.

Провинция Алеппо

Telegram-канал @news1terkey1 сообщает, что турецким военным пришлось вмешаться в конфликт между группировками из состава «Свободной сирийской армии», который разгорелся в лагере для беженцев в окрестностях населенного пункта Суджи. В ходе массовых беспорядков были убиты женщина с ребенком и еще пять человек получили ранения.

Параллельно с этим продолжается произвол боевиков ССА в бывшем курдском кантоне Африн. По информации Telegram-канала @smmsyria, джихадисты похитили девятилетнего ребенка по имени Ахмад Тахир Мустафа. Отмечается, что отец мальчика также был похищен боевиками.

Напомним, территория кантона Африн в настоящее время находится под контролем протурецких группировок и военнослужащих ВС Турции. Курдские «Отряды народной самообороны» были выбиты из этого района в марте этого года в ходе операции «Оливковая ветвь», которая стала реакцией Анкары на провокационное намерение Соединенных Штатов создать на базе YPG так называемые силы безопасности границы.

Провинция Дейр-эз-Зор

По данным ближневосточного издания Euphrates Post, «Демократические силы Сирии» завершают подготовку к зачистке деревни Эс-Сафафна. По имеющимся данным в район Аш-Шаджалы было переброшено более ста боевиков SDF, несколько машин «Хамви» и свыше двух десятков так называемых джихад-мобилей.

Напомним, курдские вооруженные формирования проводят свою операцию по зачистке «Хаджинского кармана» от боевиков «Исламского государства»1 уже второй месяц, однако добиться каких-то существенных успехов им пока не удалось. Боевики регулярно проводят контратаки на позиции SDF в уже «освобожденных» населенных пунктах, в результате чего курды несут значительные потери.

Провинция Идлиб

Ситуация в Идлибе продолжает оставаться нестабильной из-за разногласий между вооруженными группировками. Так, по данным Telegram-канала @nors2017, в Маарет ан-Нумане боевики «Файлак аш-Шам» атаковали радикалов из группировки «Джейш аль-Изза». Последние понесли потери ранеными и убитыми. Параллельно с этим, боевики «Ахрар аш-Шам» из состава коалиционной группировки «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» подорвали автомобиль полевого командира «Хайят Тахрир аш-Шам» в городе Тамана, расположенном восточнее Хан-Шейхуна.

Провинция Хама

«Хайят Тахрир аш-Шам» продолжает усиливать свои позиции в долине Аль-Габ. По данным источника в Telegram (@sfjduvj), террористы захватили контроль над населенным пунктом Аз-Зияра, где ранее присутствовали группировки, выполнявшие условия Меморандума о стабилизации ситуации в Идлибской зоне деэскалации. Отмечается, что из Аз-Зияры «Хайят Тахрир аш-Шам» ведет обстрелы позиций САА, используя тяжелое вооружение.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)