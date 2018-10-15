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Захвативший заложника в Кельне симпатизировал ИГ — СМИ

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Захвативший заложника в Кельне симпатизировал ИГ — СМИ

Берлин, 15 октября. Преступник, удерживавший заложника на вокзале Кельна, симпатизировал запрещенной в РФ террористической группировке ИГ1. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает издание «Фокус-онлайн».    

Ранее стало известно, спецоперация немецких силовиков в районе главного вокзала Кельна завершена — захватившего заложника мужчину удалось арестовать. Он получил ранения, которые, впрочем, не представляют опасности жизни. Кроме того, легкие ранения получила женщина, которая удерживалась в заложниках, и случайно оказавшаяся рядом с местом ЧП девочка.

По информации немецких СМИ, причиной захвата заложника могла стать ссора в аптеке.  

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Федор Веснин
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