Захвативший заложника в Кельне симпатизировал ИГ — СМИ

Берлин, 15 октября. Преступник, удерживавший заложника на вокзале Кельна, симпатизировал запрещенной в РФ террористической группировке ИГ1. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает издание «Фокус-онлайн».

Ранее стало известно, спецоперация немецких силовиков в районе главного вокзала Кельна завершена — захватившего заложника мужчину удалось арестовать. Он получил ранения, которые, впрочем, не представляют опасности жизни. Кроме того, легкие ранения получила женщина, которая удерживалась в заложниках, и случайно оказавшаяся рядом с местом ЧП девочка.

По информации немецких СМИ, причиной захвата заложника могла стать ссора в аптеке.

1 Организация запрещена на территории РФ.