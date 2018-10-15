Определить понятие горячей точки: в Москве обсудили проблемы страхования журналистов в опасных зонах

Москва, 15 октября. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев предложил возложить ответственность за жизнь и здоровье журналистов в горячих точках на редакции СМИ. Об этом Соловьев заявил в ходе круглого стола «Меры по защите прав и обеспечению безопасности журналистов в горячих точках» в Общественной палате РФ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Страховка журналистов — это очень важно, но страховщики отказываются страховать журналистов: это крайне рискованно для них», — рассуждает председатель Союза журналистов.

Поэтому, как отмечает Соловьев, представители экспертного сообщества сходятся на мысли, что за всю ситуацию должна нести ответственность редакция.

Кроме того, журналист может начать работу в горячей точке экстренно.

«Когда произошел захват школы в Беслане, я отдыхал в Дагомысе, — вспоминает Соловьев, — и сразу с отдыха, буквально в шортах, я оказался в Беслане и начал работать. Все вещи тогда остались в отеле в Дагомысе».

Даже в неожиданной ситуации редакция должна нести полную ответственность за все, что может произойти с журналистом. Также, по мнению Соловьева, возможно создать собственную страховую компанию.

Кроме того, глава Союза журналистов России рассказал о том, что необходимо юридически правильно подойти к вопросу о понятии горячей точки или опасной зоны. Многие по-настоящему опасные точки земного шара до сих пор не считаются такими с точки зрения закона, пояснил Соловьев.

Проблема безопасности журналистов приобрела особую актуальность после трагической гибели российских репортеров в Центральноафриканской Республике. Российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, отправленные в Африку Центром управления расследованиями Михаила Ходорковского, были убиты в ЦАР 31 июля 2018 года.