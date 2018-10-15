«Все это информационная шелуха»: в ДНР отреагировали на вывод карателей Яроша с линии фронта

Санкт-Петербург, 15 октября. Советник главнокомандующего ВС Украины, лидер «Правого сектора»1 Дмитрий Ярош сообщил, что украинские нацбатальоны покидают передовую в Донбассе. По его словам, они будут размещены в подразделениях территориальных отрядов обороны.

Как отметил Ярош, линию фронта уже покинули 5 и 8 отдельные батальоны «добровольческой армии». Он указал на то, что на сегодняшний день нацбатальоны становятся «инструментом в руках политиков или криминалитета». По его мнению, «к распылению потенциала» нацбатальонов приводит и существование множества организаций, которые занимаются операциями в Донбассе.

Вывод националистов прокомментировал в интервью Федеральному агентству новостей начальник пресс-службы Управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов. По его словам, в Донецке на сегодняшний день нет данных о том, что эти подразделения полностью покинули линию соприкоснования. Безсонов подчеркнул, что даже если какие-либо отдельные группы или подразделения и были отведены в тактический или оперативный тыл, то это никак не отразится на обстановке в зоне конфликта.

«По сути, все это — информационная шелуха, — сказал Безсонов. — В реальности все это никак не влияет на интенсивность обстрелов и тактику украинской стороны».

Он также считает, что такого рода сообщения предназначены для международного сообщества, прежде всего, СМИ, чтобы создать видимость «каких-то «мирных» шагов со стороны военно-политического руководства Украины».

«Правый сектор» — экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ

1 Организация запрещена на территории РФ.