Прекратится общение с Константинополем: в Госдуме прокомментировали попытки раскола в УПЦ

Москва, 15 октября. Депутат Государственной думы Вячеслав Никонов в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал попытки церковного раскола на Украине, которые сегодня обсуждались президентом России Владимиром Путиным в Совете безопасности, а также на заседании Священного Синода под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Минске.

«Решения, конечно, будут приняты, я так думаю, прекратится общение с Константинопольской церковью», — предположил депутат.

При этом Вячеслав Никонов также отметил абсурдность решения Константинопольского патриархата о снятии анафемы с главы самопровозглашенного «Киевского патриархата» Филарета Денисенко. По словам депутата, Константинополь как к наложению, так и к снятию анафемы никакого отношения иметь не может. Кроме того, член Госдумы высказался о возможном разочаровании представителей УПЦ результатами раскола, за который они сегодня выступают.