Прекратится общение с Константинополем: в Госдуме прокомментировали попытки раскола в УПЦ
Москва, 15 октября. Депутат Государственной думы Вячеслав Никонов в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал попытки церковного раскола на Украине, которые сегодня обсуждались президентом России Владимиром Путиным в Совете безопасности, а также на заседании Священного Синода под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Минске.
«Решения, конечно, будут приняты, я так думаю, прекратится общение с Константинопольской церковью», — предположил депутат.
При этом Вячеслав Никонов также отметил абсурдность решения Константинопольского патриархата о снятии анафемы с главы самопровозглашенного «Киевского патриархата» Филарета Денисенко. По словам депутата, Константинополь как к наложению, так и к снятию анафемы никакого отношения иметь не может. Кроме того, член Госдумы высказался о возможном разочаровании представителей УПЦ результатами раскола, за который они сегодня выступают.
«Константинопольский патриархат принял решение, которое должно впоследствии привести украинскую митрополию в Константинопольский патриархат, с которым, разумеется, не согласится украинская православная церковь Московского патриархата.
Неслучайно на Украине празднования прошли менее масштабно, чем ожидалось. И, к счастью, на Покров не было захвата церквей, которых ожидали. Я думаю, что это прежде всего потому, что пока ничего такого, что бы предоставляло независимость украинской церкви, не было принято», — заключил Вячеслав Никонов.