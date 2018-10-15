Сирия новости 15 октября 19.30: террористы ИГ казнили 10 мирных жителей Дейр-эз-Зора, курды продолжают арестовывать гражданских в Ракке

Сирия, 15 октября. Террористы ИГ1 казнили мирного жителя Дейр-эз-Зора, курды продолжают арестовывать гражданских в Ракке, в Идлибе идут бои между САА и радикалами. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций террористов в Идлибе.

«Исламское государство»1: казнило 10 мирных жителей Дейр-эз-Зора.

Курды: арестовал несколько человек в Ракке.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационное агентство Al-Masdar News передает, что террористы «Исламского государства» казнили 10 мирных жителей населенных пунктов Хаджин и Аш-Шаафа. Напомним, банды ИГИЛ1 смогли укрепить позиции в этой части провинции Дейр-эз-Зор из-за бездействия Демократических сил Сирии (SDF), под контролем которых находятся данные территории.

Одновременно с этим военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@Sarmad_AlJilane), что в связи с интенсивными ударами по окрестностям Хаджина со стороны сил возглавляемого США западного альянса, из этого района выводятся курдские отряды.

Провинция Идлиб

Радикальные исламисты открыли огонь по расположениям правительственных войск САР в районе населенного пункта Абу-Дали на юге провинции Идлиб. Об атаках террористов пишет военный источник в Telegram (@aheey555).

В свою очередь Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел по опорным пунктам джихадистов в окрестностях поселения Сукейк, передает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@14March).

Провинция Ракка

Боевики Демократических сил Сирии (SDF) продолжают проводить массовые аресты мирных жителей провинции Ракка. О задержании нескольких гражданских в административном центре региона пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Raqqa_SL). Ранее сообщалось, что члены «демократических сил» возобновили обыски домов гражданских.

Другой Twitter-канал (@jisrtv) передает, что курдские радикалы не дают жителям провинции въехать в административный центр региона.

Ирак

Информационное агентство Iraqi news пишет, ссылаясь на источник в силах безопасности Ирака, что на юго-западе провинции Киркук был предотвращен теракт. Бойцы правительственных войск вовремя обнаружили и обезвредили заложенное в этом районе самодельное взрывное устройство.

В провинции Анбар продолжается операция по обнаружению и ликвидации «спящих ячеек» ИГИЛ и зачистке территорий от следов присутствия банд «Исламского государства». Информагентство Iraqi News пишет, что силы безопасности нашли и уничтожили пять тоннелей террористов в городе Рамади.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)