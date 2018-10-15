СМИ назвали стоимость первого атомного ледокола «Лидер»

Москва, 15 октября. Максимальная стоимость первого атомного ледокола «Лидер» без налога и дополнительных трат составит 98,6 млрд рублей. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на доклад главы государственной корпорации Росатом Алексея Лихачева.

По его словам, указанная стоимость не включает банковскую гарантию, страхование на период возведения и ядерное топливо, предназначенное для первой загрузки.

Отмечается, что строительство будет в полной мере осуществлено на денежные средства бюджета. Согласно предусмотренному плану, договор на первое судно должен быть подписан не позднее декабря будущего года, а закладка осуществлена не позднее февраля 2020 года. Кроме того, сдача ледокола назначена на 2027 год.

Впрочем, как пишет издание, бюджетное финансирование для первого ледокола предполагается лишь с 2020 года. Верфи «Звезда», на которой будет строиться «Лидер», «Роснефть» выдаст аванс на 3,5 млрд рублей без НДС на нулевую фазу рабочей конструкторской документации ледокола для того, чтобы не выбиться из графика. Затем эта денежная сумма будет возмещена верфи из бюджета.