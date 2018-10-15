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Трамп: Китай стал для США более крупной проблемой, чем Россия

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Трамп: Китай стал для США более крупной проблемой, чем Россия

Вашингтон, 15 октября. КНР представляет для Соединенных Штатов гораздо большую угрозу с точки зрения вмешательства в выборы, нежели Россия. Такое мнение выразил американский президент Дональд Трамп.

«Россия вмешалась, но, думаю, Китай тоже вмешивался. Я думаю, что Китай  — более крупная проблема», — заявил он в эфире телеканала CBS.

При этом глава Белого дома в разговоре с журналисткой вновь подчеркнул, что не вступал ни в какие сговоры с Москвой во время выборов в 2016 году, и высмеял подобные предположения.

Трамп: Китай стал для США более крупной проблемой, чем Россия

Напомним, в Соединенных Штатах инициировано расследование относительно приписываемых России якобы попыток повлиять на выборы американского президента в 2016 году. Возглавляет процесс специальный прокурор Роберт Мюллер. Стоит отметить, что глава Белого дома неоднократно заявлял о якобы «вмешательстве» иностранных государств в избирательную систему США и даже подписал соответствующий указ о введении санкций. При этом Москва неоднократно отвергала голословные обвинения Вашингтона, указывая на отсутствие доказательств.

В то же время ранее американский президент заявлял, что КНР пытается оказать влияние на предстоящие в ноябре промежуточные выборы в Конгресс США для того, чтобы помешать победе республиканцев и торговой политике действующей американской администрации. Отношения между Вашингтоном и Пекином ухудшились на фоне вступления в силу в июле этого года взаимных таможенных пошлин. Противостояние двух стран окрестили торговой войной.

Автор: Екатерина Кухарева
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