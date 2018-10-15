В Сети нашли новый опасный вирус на Android

Москва, 15 октября. Эксперты в области кибербезопасности из компании Cisco нашли в Сети новый вирус для Android, который воруют у пользователей платежные данные. Об этом сообщается в блоге организации.

Отмечается, что опасную программу назвали GPlayed. Как уточнили специалисты, хакеры оформили ее, скопировав официальное приложение Google Play. После загрузки вредоносной программы на экране смартфона появляется значок с подписью Google Play Marketplace. Программа позволяет хакерам получить доступ к устройству удаленно.

С использованием приложения преступники крадут платежные данные. При этом хакеры также могут заблокировать гаджет или использовать его для звонков или отправки сообщений.

Как ранее писала «Газета.ru», на Android появился неудаляемый вирус. Исследователи компании Lookout, занимающиеся цифровой безопасностью, сообщили в своем блоге о появлении трояна на Android, который невозможно удалить заводским сбросом.