Школьница спасла пятерых детей из пожара на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 15 октября. Школьница Карина Парышева спасла пятерых детей из загоревшейся квартиры на Камчатке, девочку хотят приставить к награде, сообщили в региональном главке МЧС.

Пожар произошел утром 15 октября в квартире соседей. Возгорание возникло в трехкомнатной квартире многодетной семьи. Одна из девочек прибежала за помощью к Карине. Школьница вывела детей из огня и привела к себе домой, она оказалась самой старшей, кто смог оказать помощь. Остальным детям было от двух до пяти лет.

Спасатели решили наградить пятнадцатилетнюю школьницу за спасение детей. Напомним, что в России неоднократно происходили пожары, на которых именно дети спасали пострадавших, не дожидаясь приезда пожарных.