«Репетиция перед выборами»: в Киеве оценили сбор бюджетников на молебен Порошенко

Киев, 15 октября. Идея президента Украины Петра Порошенко свозить граждан на молебен за дополнительные выплаты должна вызвать не иронию, а опасения. Акция может стать репетицией перед выборами президента Украины, которые пройдут в 2019 году. Об этом написал киевский журналист Александр Дубинский в Facebook.

«Централизованный сбор бюджетников на «Петин молебен» – это отнюдь не свидетельство Петиного безумия и вождизма. Это тестовая акция», — заявил журналист.

По словам Дубинского, киевские власти таким образом оценили эффективность регионального руководства по доставке «тушек» на мероприятия за отдельную плату, а также лояльность населения.

«Не будьте наивными и не позволяйте себе недооценивать врага. Он очень хитер», — добавил Дубинский.

Накануне, 14 октября, в Киеве состоялся молебен за принятие автокефалии. Чиновники собирали граждан на мероприятие за счет «административного ресурса». Бюджетников с ближайших населенных пунктов свозили в Киев для участия в церковном мероприятии.

Кроме того, в Сети появились объявления о сборе «волонтеров» для участия в молебне. За присутствие на площади власти выплачивали 300 грн. Молебен состоялся на Софийской площади в Киеве. Порошенко во время выступления призвал граждан помолиться «всем миром за Украину».

Ранее синод Константинопольского патриархата снял анафему с двух представителей раскольнической церковной структуры на Украине. В РПЦ решение синода расценили как грубое нарушение канонических норм и пригрозили разворовать общение с Константинополем в случае предоставления Украине автокефалии.

Также поддерживать раскольников отказался и Ватикан. Представитель Святого престола заявил, что общение с неканоническими церквями запрещено.