Названа дата повторных выборов губернатора Приморья

Владивосток, 15 октября. Повторные выборы главы Приморского края могут быть назначены на 16 декабря. Точную дату выборов утвердят на заседании комитета по региональной политике и законности законодательного собрания Приморского края.

Участие в 43-м очередном заседании примут глава регионального избиркома Татьяна Гладких и директор департамента внутренней политики Приморья, сообщает Deita.ru.

Напомним, первый тур выборов на пост губернатора Приморского края состоялся в сентября текущего года. Избирательная комиссия зафиксировала многочисленные нарушения, по словам очевидцев. По рекомендации ЦИК РФ результаты первого тура были признаны недействительными. Кандидатуру на пост губернатора Приморья выдвинул экс-глава Сахалина Олег Кожемяко.