Луганск, 15 октября. Вооруженные силы Украины пять раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстреляв позиции Народной милиции Луганской народной республики. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Согласно полученным данным, украинские силовики открыли огонь по поселку городского типа Фрунзе, селам Калиновка, Лозовое и Желобок, а также поселку Марьевка, который на днях уже был обстрелян ВСУ, в результате чего погибли две мирные жительницы.

Бойцы украинской армии вели обстрел из минометов калибром 120 и 82 миллиметра, вооружения БМП, а также гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, Киев в 2014 году начал военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине. Киевские силовики регулярно нарушают заключенные минские соглашения, обстреливая территории республик и пытаясь прорвать линию обороны.

Накануне власти ЛНР обвинили ВСУ в циничных обстрелах в населенном пункте Марьевка, в результате которых погибли мать и дочь. Республика заявила, что вопрос о действиях украинской стороны будет поднят на ближайшем заседании контактной группы в Минске.