Монумент в память о погибшем в Сирии летчике открыли в Иркутской области

Иркутск, 15 октября. Монумент в память о погибшем в Сирии летчике Романе Филипове открыли в городе Черемхово Иркуской области. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Отмечается, что инициатива возвести памятник летчику принадлежит студентам Черемховского горнотехнического колледжа им. М. Щадова.

Монумент представляет собой взмывающий в небо самолет. Опорой самолета является российский триколор. В администрации добавили, что идею композиции подсказал мэр Черемхово Вадим Семенов. Он подчеркнул, что молодежь шахтерского города близко восприняло смерть российского летчика за тысячи километров, и это достойно уважения.

Напомним, Филиппов погиб 3 февраля 2018 года, когда СУ-25 подбили боевики в небе над сирийской провинцией Идлиб. Летчик сумел катапультироваться, но попал в окружение. Чтобы не попасться в руки боевиков, он подорвал себя гранатой.