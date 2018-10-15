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Сирия: более 170 беженцев вернулись из Ливана за сутки

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Сирия: более 170 беженцев вернулись из Ливана за сутки

Москва, 15 октября. Свыше 170 беженцев вернулись в Сирийскую Арабскую Республику из Ливана за прошедший день. Об этом сообщается в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном на сайте военного ведомства РФ.

«За прошедшие сутки в Сирию из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» вернулись 175 беженцев», — следует из документа.

Отмечается, что в свои дома в течение суток вернулся 21 человек. Кроме того, была проведена одна гуманитарная акция в Бир-Аджам в провинции Эль-Кунейтра, мирным жителям САР выдали 300 продовольственных наборов общим весом 1,29 тонны.

В Центре добавили, что сирийские саперы продолжают разминирование местности и объектов в республике, за сутки нейтрализован 31 взрывоопасный предмет, в том числе восемь кустарных бомб.

Автор: Алексей Громов
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