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В массовой аварии с участием восьми машин под Тверью пострадали 12 человек

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В массовой аварии с участием восьми машин под Тверью пострадали 12 человек

Тверь, 15 октября. Крупная авария с участием автобуса и грузовиков произошла в Западнодвинском районе Тверской области, передает источник ФАН.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, дорожно-транспортное происшествие случилось на 359 километре трассы М-9 в районе деревни Дуброво. Столкнулись три грузовика, автобус, а также четыре легковых автомобиля: ВАЗ-2109, Mazda, Ford и Skoda.

В массовой аварии с участием восьми машин под Тверью пострадали 12 человек

Отмечается, что сигнал на пульт дежурных поступил в 23.30. По предварительной информации, пассажирский автобус столкнулся по касательной с грузовым автомобилем, после чего были задеты остальные машины.

В массовой аварии с участием восьми машин под Тверью пострадали 12 человек

В результате ДТП пострадали 12 человек. Восемь человек госпитализированы Западнодвинскую больницу, трое находятся в Торопинской больнице и один – в Нелидовской.

В массовой аварии с участием восьми машин под Тверью пострадали 12 человек

Автор: Алия Садыкова
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