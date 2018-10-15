Эксперт рассказал, зачем Нидерланды обвинили Россию в провокациях на учениях НАТО в Арктике

Военные корабли и самолеты Российской Федерации якобы пытаются провоцировать британских и голландских военных на учениях НАТО в Арктике, с таким заявлением выступил начальник управления операций морской пехоты Нидерландов генерал Джефф Макмутри. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

По словам Макмурти, военные корабли РФ проявляют все больший интерес к маневрам, которые проводят войска альянса.

«Например, когда отрабатывали упражнения в рамках нашей программы по защите от баллистических ракет, мы наблюдали гораздо больше российских кораблей, чем в прошлые десятилетия», — заявил Макмурти. Он добавил, что российский флот якобы подходил к месту проведения учений гораздо ближе, чем обычно.

Кроме того, по его словам, российские самолеты летают слишком близко к кораблям Североатлантического альянса лишь для того, чтобы обозначить свое присутствие. Поэтому, уверен генерал, такие действия легко можно назвать «провокацией».

Антироссийские глупости

Политолог Игорь Рябов в комментарии ФАН назвал обвинения Нидерландов странным осенним обострением по поводу военного потенциала России. Голландия — страна НАТО, один из образующих центров альянса.

«У страны в области военной геополитики просто нет своего лица, и совершенно очевидно, что эта страна отделилась от общего хора и транслирует повестку как бы от имени НАТО не случайно. Во-первых, никто из более авторитетных европейских стран НАТО (Германия, Франция, Италия) не готов, рискуя ссорой с Россией, транслировать антироссийские глупости вроде статуса «кибервойны». Во-вторых, американцы, которые стоят за этой риторикой, выбрали Голландию как ключевого игрока по украинской повестке — из-за трагедии с Boeing», — пояснил Игорь Рябов.

Именно Голландия, заметил эксперт, в данный момент тормозит ход расследования гибели малайзийского Boeing над Донбассом из-за серьезного американского давления. Что касается ситуации «за полярным кругом», Россия не раз предлагала своим «партнерам» конструктивные форматы учений.