Госдума попросила МВД уточнить, когда отменят обязательный знак «Шипы» на машинах

Москва, 15 октября. Депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Сергей Боярский попросил министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева уточнить, когда будет отменено требование для водителей наклеивать на автомобили знак «Шипы».

Боярский отправил официальный запрос на имя министра. Кроме того, он попросил объяснить, когда будут упразднены штрафы за отсутствие знака «Шипы».

Согласно российским законам, использование транспорта с зимней шипованной резиной при отсутствии опознавательного знака «Шипы» запрещена. Нарушение правил грозит штрафом в размере 500 рублей или предупреждением.

Боярский напомнил, что на федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещен проект постановления о внесении поправок в законодательство. Они предполагают отмену обязательства для водителя транспортного средства по установке опознавательного знака «Шипы». В связи с наступлением зимнего сезона депутат попросил Колокольцева сообщить о том, когда планируется утверждение изменений.